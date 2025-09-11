Денежные переводы из Казахстана упали до пятилетнего минимума
Сокращение продолжается третий год подряд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За первые семь месяцев 2025 года объём международных денежных переводов, отправленных из Казахстана через системы денежных переводов (СДП), составил 391,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.
Это на 15,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и минимальный показатель за последние пять лет. При этом негативная тенденция сокращения объёмов переводов фиксируется уже третий год подряд.
Основным получателем средств из Казахстана по-прежнему остаётся Узбекистан, куда было направлено 125,3 млрд тенге, несмотря на снижение объёма переводов на 8,7%. Россия, которая в 2024 году лидировала по объёмам, опустилась на второе место — с переводами в 119,7 млрд тенге, что на 14,1% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Турция с 67,3 млрд тенге, однако здесь сокращение оказалось самым резким — минус 26,7%.
Среди стран с положительной динамикой выделяется Южная Корея: объём переводов из Казахстана через СДП вырос на 26,6%, достигнув 3,3 млрд тенге. Также отмечен рост переводов в Армению (на 17,7%) и Азербайджан (на 17%).
Параллельно наблюдается снижение объёмов денежных переводов, поступающих в Казахстан: за январь–июль 2025 года они составили 126,6 млрд тенге, что на 10,8% меньше аналогичного периода 2024 года. Отрицательная динамика продолжается третий год подряд: в 2024 году падение составило 24,6%, в 2023-м — 47,5%.
Россия остаётся главным источником переводов в Казахстан — 30,6 млрд тенге, несмотря на сокращение на 23,4%. Второе место заняли США с объёмом 19 млрд тенге, где зафиксирован рост на 6,6%. Тройку замыкает Узбекистан с 13,2 млрд тенге и умеренным снижением на 5,2%.
В пятёрку крупнейших источников денежных переводов в Казахстан вошли также Турция (12,1 млрд тенге, рост 13,8%) и Германия (9,9 млрд тенге, рост 0,9%). При этом объёмы переводов из Южной Кореи сократились сразу на 40,9%, составив 9,4 млрд тенге.
Самое читаемое
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- "Человейники" вместо школ и парков: депутат требует остановить стройки Rams в Алматы
- Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом
- Пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны
- Не стоит делать трагедию — Магеррамов о поражении сборной Казахстана по футболу