За первые семь месяцев 2025 года объём международных денежных переводов, отправленных из Казахстана через системы денежных переводов (СДП), составил 391,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Это на 15,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и минимальный показатель за последние пять лет. При этом негативная тенденция сокращения объёмов переводов фиксируется уже третий год подряд.

Основным получателем средств из Казахстана по-прежнему остаётся Узбекистан, куда было направлено 125,3 млрд тенге, несмотря на снижение объёма переводов на 8,7%. Россия, которая в 2024 году лидировала по объёмам, опустилась на второе место — с переводами в 119,7 млрд тенге, что на 14,1% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Турция с 67,3 млрд тенге, однако здесь сокращение оказалось самым резким — минус 26,7%.

Среди стран с положительной динамикой выделяется Южная Корея: объём переводов из Казахстана через СДП вырос на 26,6%, достигнув 3,3 млрд тенге. Также отмечен рост переводов в Армению (на 17,7%) и Азербайджан (на 17%).

Параллельно наблюдается снижение объёмов денежных переводов, поступающих в Казахстан: за январь–июль 2025 года они составили 126,6 млрд тенге, что на 10,8% меньше аналогичного периода 2024 года. Отрицательная динамика продолжается третий год подряд: в 2024 году падение составило 24,6%, в 2023-м — 47,5%.

Россия остаётся главным источником переводов в Казахстан — 30,6 млрд тенге, несмотря на сокращение на 23,4%. Второе место заняли США с объёмом 19 млрд тенге, где зафиксирован рост на 6,6%. Тройку замыкает Узбекистан с 13,2 млрд тенге и умеренным снижением на 5,2%.

В пятёрку крупнейших источников денежных переводов в Казахстан вошли также Турция (12,1 млрд тенге, рост 13,8%) и Германия (9,9 млрд тенге, рост 0,9%). При этом объёмы переводов из Южной Кореи сократились сразу на 40,9%, составив 9,4 млрд тенге.