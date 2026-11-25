В Казахстане с начала 2026 года зарегистрировали 14 завозных случаев лихорадки денге и пять случаев малярии. Все заболевшие заразились за пределами страны, сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

По словам Бейсеновой, большинство случаев денге выявили в Алматы. Семь заболевших прибыли с Мальдив, двое — из Вьетнама, ещё по одному случаю связаны с Индией и Дубаем. В Астане зарегистрировали случаи заболевания среди прибывших из Вьетнама и Индонезии. Ещё один случай выявили в Костанайской области — у человека, вернувшегося из Вьетнама.

Отвечая на вопрос журналистов, Бейсенова уточнила, что речь идёт о статистике с начала года. По её словам, в ноябре новых случаев денге, насколько ей известно, не регистрировали. Кроме того, в Казахстане за этот период выявили пять завозных случаев малярии. Четыре из них зарегистрировали в Алматы, один — в Астане.

В четырёх случаях диагностировали тропическую малярию, ещё в одном — трёхдневную. Все случаи подтвердили лабораторно. Заражение в основном было связано с поездками в африканские страны: Уганду, Гану, Габон и Занзибар. Один заболевший прибыл из Вьетнама.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рекомендуют казахстанцам перед поездками в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой заранее принимать меры предосторожности и соблюдать рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний.