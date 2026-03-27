В Северо-Казахстанская область прокуроры выявили грубые нарушения законодательства в сфере строительства, включая возведение домов без уведомлений и незаконное привлечение средств дольщиков, передает BAQ.kz.

Нарушения при строительстве

В ходе проверки установлено, что один из застройщиков в Петропавловск вел строительство многоквартирных жилых домов без уведомления уполномоченного органа о начале работ.

Кроме того, сразу пять застройщиков принимали объекты, не завершив их фактически, что противоречит требованиям законодательства.

Также выявлены случаи незаконного привлечения средств граждан. Два застройщика привлекали деньги дольщиков на строительство жилых комплексов без соответствующих разрешений, нарушая закон о долевом участии.

Меры и ответственность

По результатам прокурорского надзора все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов. В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Что важно знать гражданам

В прокуратуре напомнили, что перед вложением средств в долевое строительство необходимо проверять у застройщика правоустанавливающие документы на землю и разрешение на строительство.