Деньги должны ходить за гражданином — министр труда о едином социальном стандарте
Пенсионные и государственные пособия будут сохранены в полном объеме.
В кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что все конституционные и социальные гарантии, включая пенсионные и государственные пособия, сохраняются в полном объёме, передает BAQ.KZ.
По её словам, введение единого социального стандарта не затронет граждан, которые уже получают выплаты из республиканского бюджета.
"Когда Президент объявил и сказал, что деньги должны ходить за гражданином, соответственно, стандарт должен работать одинаково во всех регионах. То есть мы к этому будем стремиться", — сказала Жакупова.
Министр подчеркнула, что речь не идёт об отмене или унификации социальных гарантий.
"Я хочу акцентировать внимание и обращаюсь ко всем казахстанцам, которые уже имеют сегодня право на получение выплат из республиканского бюджета. Это касается получателей пенсионных выплат, государственных социальных пособий по инвалидности, по потере кормильца, пособий за звание многодетной мамы, награждённых орденами материнской славы 1-й и 2-й степени, многодетных семей. И все они сохраняются", — заявила она.
