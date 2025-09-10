В кулуарах Мажилиса министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что все конституционные и социальные гарантии, включая пенсионные и государственные пособия, сохраняются в полном объёме, передает BAQ.KZ.

По её словам, введение единого социального стандарта не затронет граждан, которые уже получают выплаты из республиканского бюджета.

"Когда Президент объявил и сказал, что деньги должны ходить за гражданином, соответственно, стандарт должен работать одинаково во всех регионах. То есть мы к этому будем стремиться", — сказала Жакупова.

Министр подчеркнула, что речь не идёт об отмене или унификации социальных гарантий.