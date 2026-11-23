Казахстан намерен расширить доступ бизнеса к долгосрочным кредитам и активнее привлекать банки к финансированию отечественного производства. Особый акцент планируют сделать на инфраструктурных проектах и программе «Народная стройка», для которой потребуются не только строительные материалы, но и серьёзные инвестиции в производственные мощности.

О том, как заставить банковские ресурсы активнее работать на экономику, говорили в Алматы на совещании под председательством Помощника Президента по экономическим вопросам Нурлана Байбазарова. В обсуждении участвовали руководство Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, представители банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана.

Одна из ключевых задач — увеличить объёмы долгосрочного кредитования реального сектора. Речь идёт о том, чтобы предприятия могли получать финансирование не только на текущие нужды, но и на расширение производства, закупку оборудования и реализацию инвестиционных проектов.

Отдельное место в повестке заняла программа «Народная стройка». Её реализация потребует участия банков в финансировании инфраструктуры, а также долгосрочных займов для отечественных производителей строительных материалов, оборудования и другой необходимой продукции. Таким образом, развитие строительных проектов должно сопровождаться ростом собственного производства.

Для расширения кредитования бизнеса планируется изменить ряд финансовых и пруденциальных механизмов. Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова обозначила несколько направлений работы. Среди них – снижение нагрузки на капитал банков, расширение возможностей получения кредитов под имеющееся обеспечение, продление минимальных нормативов ликвидности и чистого стабильного фондирования, а также развитие синдицированного финансирования.

Участники встречи также обсудили поиск дополнительных источников устойчивого фондирования банков, развитие валютного кредитования и проектного финансирования. Отдельно затронули эффективность действующих инструментов господдержки предпринимательства и взаимодействие банков с холдингом «Байтерек».

По итогам совещания даны поручения по подготовке конкретных мер, которые должны активизировать банковское кредитование, сделать финансирование доступнее для предприятий и повысить эффективность государственной поддержки.