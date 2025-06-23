Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов рассказал о системных мерах по борьбе с коррупцией, развитии правопорядка и усилении безопасности в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По его словам, средства, изъятые у коррупционеров по решению суда, направляются на социально значимые цели – прежде всего, строительство школ.

"Всего за три года свыше 150 миллиардов тенге передано на возведение 89 школ, из которых 61 уже введена в эксплуатацию", – сообщил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что в условиях новых политических и социально-экономических вызовов антикоррупционная политика требует обновлённого подхода.

В числе приоритетов – повышение туристической привлекательности и обеспечение безопасности иностранных гостей. Токаев напомнил, что теперь каждый турист получает на границе памятку по безопасности и бесплатную SIM-карту с базовым интернетом и мобильной связью.

Президент отметил, что Казахстан должен стать территорией комфортной и безопасной жизни:

"Способность защищать права и свободы граждан, поддерживать спокойствие и порядок в стране становится ключевым фактором благополучия и успешного развития любой нации", – подчеркнул он.

В своей речи Токаев уделил внимание и вопросам укрепления правосознания. Он напомнил об исторической ценности казахского правового наследия – от "Жеті жарғы" Тауке хана до традиций Великой степи.

"Принцип "Закон и Порядок" в полной мере соответствует духу нашей нации. Следует предметно изучать и продвигать правовое наследие предков, чтобы оно стало частью правовой культуры современного общества", – заявил Президент.

Он также призвал правоохранительные органы быть готовыми к глубоким преобразованиям и наращивать потенциал для борьбы с транснациональной преступностью.