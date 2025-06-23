Деньги, изъятые у коррупционеров, пошли на строительство 89 школ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов рассказал о системных мерах по борьбе с коррупцией, развитии правопорядка и усилении безопасности в Казахстане, передает BAQ.KZ.
По его словам, средства, изъятые у коррупционеров по решению суда, направляются на социально значимые цели – прежде всего, строительство школ.
"Всего за три года свыше 150 миллиардов тенге передано на возведение 89 школ, из которых 61 уже введена в эксплуатацию", – сообщил Президент.
Глава государства также подчеркнул, что в условиях новых политических и социально-экономических вызовов антикоррупционная политика требует обновлённого подхода.
В числе приоритетов – повышение туристической привлекательности и обеспечение безопасности иностранных гостей. Токаев напомнил, что теперь каждый турист получает на границе памятку по безопасности и бесплатную SIM-карту с базовым интернетом и мобильной связью.
Президент отметил, что Казахстан должен стать территорией комфортной и безопасной жизни:
"Способность защищать права и свободы граждан, поддерживать спокойствие и порядок в стране становится ключевым фактором благополучия и успешного развития любой нации", – подчеркнул он.
В своей речи Токаев уделил внимание и вопросам укрепления правосознания. Он напомнил об исторической ценности казахского правового наследия – от "Жеті жарғы" Тауке хана до традиций Великой степи.
"Принцип "Закон и Порядок" в полной мере соответствует духу нашей нации. Следует предметно изучать и продвигать правовое наследие предков, чтобы оно стало частью правовой культуры современного общества", – заявил Президент.
Он также призвал правоохранительные органы быть готовыми к глубоким преобразованиям и наращивать потенциал для борьбы с транснациональной преступностью.
Самое читаемое
- Нацбанк обсудил развитие цифровых финансовых решений
- Центральная Азия и Китай укрепляют партнёрство на информационном и культурном фронте
- Центральная Азия и Китай формируют доверительную информационную среду — Искаков
- Qazcontent усиливает международное сотрудничество в сфере медиа и ИИ
- Казахстанская гимнастка сотворила сенсацию в Болгарии