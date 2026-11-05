Деньги на «казахстанской» технике: кого вернули из Грузии

Медтехнику из иностранных деталей продавали казахстанским больницам как отечественную, а государство потеряло на этом больше 4,5 млрд теңге. Подозреваемого в этой схеме экстрадировали из Грузии. Подробности рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Ерлан Жанпейсов.

Гражданина Казахстана обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при содействии Посольства Республики Казахстан в Грузии, из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана», – сообщил Ерлан Жанпейсов.

Завод на бумаге

Схема, по версии следствия, держалась на одном статусе, статусе отечественного товаропроизводителя. Он давал преимущество в тендерах, где государственные больницы закупают медоборудование.

«В ходе расследования установлено, что подозреваемый с целью получения преимуществ в тендерах по закупу медоборудования государственными медицинскими учреждениями, организовал незаконную схему получения статуса отечественного товаропроизводителя для медицинской техники путём представления в уполномоченные государственные органы недостоверных сведений о её производстве в Казахстане, без организации фактического производства», – рассказал представитель Генпрокуратуры.

Проще говоря, производства в Казахстане не было. Технику собирали из иностранных комплектующих.

«В результате, медицинская техника, собранная из иностранных комплектующих, была реализована государственным медицинским учреждениям под видом отечественной продукции, тем самым причинив государству ущерб на сумму более 4,5 млрд теңге», – отметил Жанпейсов.

Нашли в Грузии

Когда схема вскрылась, подозреваемый скрылся, и его объявили в международный розыск. В марте этого года его задержали в Грузии, а по запросу Генеральной прокуратуры передали Казахстану.

«В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор», – сказал Ерлан Жанпейсов.

По статьям, которые ему вменяют, грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

И это не единственный беглец, которого вернули из Грузии в этом году.