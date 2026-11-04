США и Иран согласовали взаимные уступки для достижения промежуточного соглашения

США и Иран пошли на взаимные уступки в рамках усилий по достижению промежуточного соглашения о прекращении войны. Стороны обсуждают условия, касающиеся иранской ядерной программы и замороженных за рубежом активов страны.

По информации издания «Аль-Араби аль-Джадид», Вашингтон согласился с предложением, которое катарская делегация передала Тегерану в понедельник. Согласно инициативе, Иран должен объявить о готовности пойти на уступки по ядерной программе, а США — заявить о разморозке части зарубежных активов республики.

В понедельник делегация Катара во главе с советником премьер-министра и министром иностранных дел посетила Тегеран. Этот визит стал третьим за неделю в рамках посреднических усилий Дохи по сближению позиций Вашингтона и Тегерана.

Как отмечают источники, посредники также представили инициативу ряду государств Персидского залива. Предложения, по их данным, получили поддержку Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас стороны обсуждают первый этап договорённостей и механизм объявления о промежуточном соглашении. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает одновременное заявление Вашингтона и Тегерана о взаимных уступках с последующим возобновлением переговоров.