Деньги на науку ушли на депозиты: Смаилов назвал нарушения на 51 млрд теңге

Государство за четыре года вложило в науку вдвое больше денег, но отдача от них остается низкой. Высшая аудиторская палата выявила финансовые нарушения на 51 млрд теңге и неэффективное расходование еще 47 млрд теңге.

С докладом об итогах аудита председатель ВАП Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании Курултая 11 ноября. Аудиторы проверили, насколько эффективно тратятся деньги на развитие науки и как работает механизм финансирования научных исследований и разработок за счет обязательных отчислений недропользователей.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева науке уделяют особое внимание как основе технологического суверенитета и конкурентоспособности страны. В 2026 году развитие человеческого капитала, науки и инноваций закрепили в Конституции как стратегический приоритет государства.

С 2022 по 2025 год финансирование науки выросло со 122 до 262 млрд теңге. Создана Национальная академия наук, обновляется оснащение вузов и научных организаций, молодым ученым помогают.

Но наука по-прежнему держится почти только на бюджете. Ее доля в экономике составляет 0,16% ВВП при цели в 1%, а доля государства в финансировании выросла с 55% до 82%. Аудиторы считают, что бизнесу научные разработки пока мало нужны.

Цели меняли на ходу

В 2021-2025 годах действовали четыре программы по развитию науки, три из них свернули досрочно. По ходу снижали и целевые показатели. Расходы на научные исследования и разработки вместо 2% ВВП планировали уже на уровне 0,5%, рост числа исследователей с 50% до 7%, долю частного софинансирования с 50% до 32%.

На 2025-2027 годы утвердили 7 приоритетов и 153 направления, и при таком списке приоритетным, по оценке аудиторов, можно назвать почти любое исследование. Научные задания часто пишут в общем виде, без конкретного результата, способов проверки и внедрения, а значительная часть из них не подкреплена спросом отраслей. Из 393 заданий 2023-2025 годов не выполнили 149 на 67 млрд теңге.

Есть проблемы и с отбором проектов. Конкурсы в 2025 году объявляли с опозданием до 208 дней, из-за чего сдвинулся весь цикл исследований. Экспертные материалы передавали в национальные научные советы с задержкой до 93 дней. По 545 проектам не учли предложения экономической экспертизы урезать финансирование примерно на 12 млрд теңге.

Сохраняется и риск конфликта интересов. 84 из 225 членов научных советов сами входили в исследовательские группы по 127 проектам на 52 млрд теңге, а 27 из них были научными руководителями проектов.

Деньги остаются, даже если отчет не принят

Отдельно Алихан Смаилов остановился на отдаче от бюджетных денег. 62 млрд теңге направили на 79 проектов без расшифровки расходов. При этом исполнитель получает 96-98% стоимости проекта еще до итоговой оценки, и деньги остаются у него, даже если отчет не приняли.

«По 176 проектам на 16 млрд теңге не обеспечено достижение конечных результатов. Мониторинг Национального центра государственной научно-технической экспертизы фиксировал отклонения, но это не привело к соответствующим решениям. В 2025 году он охватил более 2 тысяч научных проектов и проектов коммерциализации, выявил нарушения более чем на 3 млрд теңге. Однако национальные научные советы ограничивались принятием информации к сведению», – указал председатель ВАП.

По словам Смаилова, успех науки часто измеряют публикациями, патентами и актами внедрения, но это не доказывает реальной пользы для производства. Проект фактически заканчивается отчетом, а что дальше происходит с результатом, никто не отслеживает. По 60 патентам из выборки аудиторов нет ни одного соглашения об их использовании.

Продажи только у каждого четвертого

Формально коммерциализация научных разработок, по данным Фонда науки, достигает 44%, но если считать сопоставимо за отчетный год, выходит только 16%.

«Реальный рыночный эффект также ограничен. Из 141 завершенного проекта стабильные продажи продукции за последние 3 года обеспечили только 38 проектов, или 27%. Остальные 103 проекта на 22 млрд теңге не достигли ожидаемых результатов по выпуску продукции и объемам продаж», – сказал Алихан Смаилов.

Не сработал как следует и механизм, по которому недропользователи отчисляют 1% на научные исследования. Аудиторы указывают на слабый контроль за выполнением обязательств, а поступившие деньги, по их данным, уходили из науки на депозиты, в ценные бумаги и операции РЕПО.

По итогам аудита материалы по 36 случаям передали для привлечения к административной ответственности, еще по трем фактам материалы направят в правоохранительные органы. ВАП считает, что путь каждого научного проекта от денег до результата нужно отслеживать в цифровой системе.