Накануне в мажилисе обсудили одну из ключевых, но мало замечаемых тем — эффективность межбюджетных отношений. Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, от того, насколько грамотно выстроен механизм распределения трансфертов между центром и регионами, зависит качество жизни казахстанцев: будут ли в ауле детский сад, чистая вода в городе, безопасные дороги в районе, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, трансферты общего характера (ТОХи), изначально задумывавшиеся как средство выравнивания возможностей регионов, нередко используются не по назначению.

"ТОХи, которые должны идти на открытие новых мест в детсадах, часто перенаправляются на иные цели. Средства, предусмотренные на государственный заказ частных школ или строительство новых учебных заведений, тоже не всегда доходят до адресатов. Даже целевые трансферты иногда “уходят” на второстепенные проекты", — подчеркнул Аймагамбетов.

Он также обратил внимание на проблему лоббизма со стороны акиматов, когда из республиканского бюджета добиваются финансирования для локальных ремонтов и незначительных проектов, не связанных со стратегией развития региона.

В этой связи депутат поддержал новую инициативу Министерства национальной экономики, предполагающую жесткую привязку всех расходов к утвержденным Планам развития регионов. Это должно исключить "внеплановое творчество" и направить бюджетные ресурсы туда, где они действительно необходимы.

Кроме того, Асхат Аймагамбетов высказался за законодательное закрепление запрета на серьезные траты вне стратегических планов, ужесточение ответственности за нецелевое использование трансфертов и полную прозрачность в расходовании бюджетных средств.

"Да, эти решения болезненные. Уверен, многим акиматам это не понравится. Но если мы хотим, чтобы деньги работали на развитие, а не на лоббизм, то другого пути нет", — резюмировал депутат.

Он также отметил важность запуска Системы региональных стандартов, которая позволит точно определить, где в стране не хватает школ, больниц, дорог и другой критически важной инфраструктуры. Именно на такие задачи, по его словам, и должны направляться государственные средства.