Деньги жертв мошенников шли через карты студентов: в Семее раскрыли схему

Деньги людей, пострадавших от интернет-мошенников в разных регионах Казахстана, проходили через банковские карты студентов из Семея. Только на карту одного из них пришло больше 16 млн тенге от 25 человек.

Как сообщили в департаменте АФМ по области Абай, следствие вышло на группу лиц, которая искала дропперов и пользовалась их банковскими счетами для перевода и обналичивания денег.

Следы привели в местный университет. В Семее установили и допросили шестерых студентов.

По версии следствия, деньги сначала поступали на их карты, а дальше не задерживались. Суммы дробили и раскидывали по другим счетам, чтобы скрыть их происхождение и запутать следы. В конце цепочки деньги обналичивали.

Как установило следствие, все, кто отправлял эти деньги, проходят потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве.

Пострадавшие живут почти по всей стране. Это область Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская области, Алматы и Шымкент.

Расследование продолжается. Другие подробности в АФМ пока не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Сообщить о подобных схемах можно в колл-центр АФМ по номеру 1458.