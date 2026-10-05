Деньги жертв мошенников шли через карты студентов: в Семее раскрыли схему
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Деньги людей, пострадавших от интернет-мошенников в разных регионах Казахстана, проходили через банковские карты студентов из Семея. Только на карту одного из них пришло больше 16 млн тенге от 25 человек.
Как сообщили в департаменте АФМ по области Абай, следствие вышло на группу лиц, которая искала дропперов и пользовалась их банковскими счетами для перевода и обналичивания денег.
Следы привели в местный университет. В Семее установили и допросили шестерых студентов.
По версии следствия, деньги сначала поступали на их карты, а дальше не задерживались. Суммы дробили и раскидывали по другим счетам, чтобы скрыть их происхождение и запутать следы. В конце цепочки деньги обналичивали.
Как установило следствие, все, кто отправлял эти деньги, проходят потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве.
Пострадавшие живут почти по всей стране. Это область Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская области, Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается. Другие подробности в АФМ пока не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Сообщить о подобных схемах можно в колл-центр АФМ по номеру 1458.
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