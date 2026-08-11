Деньги в кармане и телефон в донере пытались пронести в колонию в Актюбинской области

Сразу две попытки проноса запрещенных предметов пресекли в учреждении №8 ДУИС по Актюбинской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инциденты произошли 10 августа в рамках режимно-профилактического мероприятия «Заслон». Досмотр проводили военнослужащие воинской части 6655 Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками режимного и оперативного отделов учреждения.

"В ходе досмотра около 15:50 часов водителя ТОО «Строй-Проф» гражданина С.Т. сотрудниками учреждения в кармане брюк были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 20 000 теңге - две купюры номиналом 10 000 теңге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя примерно 40 минут, около 16:30, сотрудники проверили передачу, доставленную другим гражданином. Среди продуктов питания внутри донера они обнаружили мобильный телефон, который, по данным учреждения, предназначался одному из осужденных.

В отношении мужчины, принесшего передачу, составили административный материал по части 1 статьи 481 КоАП РК. Материалы направили в административный суд для принятия процессуального решения.

В учреждении напомнили, что при посещении объектов уголовно-исполнительной системы необходимо соблюдать установленные правила. Попытки передачи осужденным запрещенных предметов влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.