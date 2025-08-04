В преддверии нового учебного года казахстанские семьи продолжают получать финансовую помощь на подготовку детей к школе, передаёт BAQ.KZ.

В 2025 году в рамках Фонда "Всеобуч" поддержка будет оказана более 500 тысячам школьников из социально уязвимых категорий, сообщили в Министерстве просвещения.

В отличие от прежней практики, когда помощь выдавали в виде школьной формы и канцтоваров, теперь деньги перечисляют напрямую на картсчета родителей. Это позволяет семьям самостоятельно решать, что именно необходимо ребёнку к 1 сентября.

Минимальный размер выплаты в этом году составил 46 228 тенге на одного школьника. Право на помощь имеют дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники из малообеспеченных семей и семей, получающих адресную социальную помощь.

"Министерство просвещения выстроило прозрачный и удобный механизм предоставления помощи детям из социально уязвимых категорий. Во всех регионах уже началась реализация этой меры поддержки", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Ведомство подчёркивает, что благодаря такой поддержке сотни тысяч детей смогут начать учебу на равных, а их родители — избежать лишней финансовой нагрузки.