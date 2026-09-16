Деньги за «спокойную работу» вымогал мужчина в Алматы
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В Алматы задержали Сакена Абилова по подозрению в вымогательстве денежных средств у предпринимателей.
Досудебное расследование проводят сотрудники управления полиции Ауэзовского района города.
Что известно
По версии следствия, мужчина представлялся общественным активистом и систематически требовал деньги у предпринимателей.
При этом он, как утверждается, ссылался на возможность обращения в государственные органы и создания препятствий для дальнейшей работы в случае отказа.
Полиция установила нескольких человек, которые сообщили об аналогичных обстоятельствах.
Что говорят стражи порядка
Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.
«По данному факту проводится досудебное расследование. Установлено несколько лиц, сообщивших об аналогичных обстоятельствах. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательств», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.
Правоохранительные органы не исключают, что могут быть и другие граждане, столкнувшиеся с подобными обстоятельствами.
Полиция призывает лиц, располагающих соответствующей информацией, обратиться в органы внутренних дел.
Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по итогам расследования.