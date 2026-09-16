В Алматы задержали Сакена Абилова по подозрению в вымогательстве денежных средств у предпринимателей.

Досудебное расследование проводят сотрудники управления полиции Ауэзовского района города.

Что известно

По версии следствия, мужчина представлялся общественным активистом и систематически требовал деньги у предпринимателей.

При этом он, как утверждается, ссылался на возможность обращения в государственные органы и создания препятствий для дальнейшей работы в случае отказа.

Полиция установила нескольких человек, которые сообщили об аналогичных обстоятельствах.

Что говорят стражи порядка

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.

«По данному факту проводится досудебное расследование. Установлено несколько лиц, сообщивших об аналогичных обстоятельствах. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательств», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Правоохранительные органы не исключают, что могут быть и другие граждане, столкнувшиеся с подобными обстоятельствами.

Полиция призывает лиц, располагающих соответствующей информацией, обратиться в органы внутренних дел.

Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по итогам расследования.