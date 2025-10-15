Старший тренер молодёжной сборной Казахстана Денис Мамонов официально объявил о своём уходе с поста после двух товарищеских матчей против команды Узбекистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Молодёжная сборная провела два выездных поединка в Ташкенте, которые завершились поражениями. В первом матче казахстанские футболисты уступили с минимальным счётом 0:1, пропустив мяч в концовке встречи. Во втором — открыв счёт и доминируя в атакующих действиях, команда снова не сумела удержать преимущество и проиграла.

По словам Мамонова, главным приоритетом в этих матчах было не только стремление к результату, но и проверка резерва, а также получение международного игрового опыта.

"В Ташкенте мы провели две товарищеские встречи с командой Узбекистана. Когда появился такой вариант, мы выбрали формат двух поединков, потому что нашим ребятам нужно больше международного опыта, а также мы хотели проверить глубину состава и дать игровое время всем футболистам", — рассказал он.

Однако оба поражения стали продолжением непростого периода для сборной, который начался после неудачного выступления против Андорры в рамках отборочного турнира.

"К сожалению, оба матча мы проиграли. После болезненного поражения в Андорре тренерский штаб чувствовал, что та игра сильно отразилась на настроении игроков", — признал Мамонов.

В первом матче, по его словам, игроки были заряжены на победу и стремились исправить ситуацию, но снова допустили ошибку в решающий момент:

"Ребята знали, что нужно добиться положительного результата, чтобы реабилитироваться за матч с Андоррой и порадовать болельщиков, но, к сожалению, пропустили гол в концовке игры и проиграли 0:1".

Во втором поединке команда активно начала встречу и даже открыла счёт, однако упустила инициативу:

"Мы попытались с первых минут оказать давление на соперника, забили быстрый гол, но в итоге проиграли из-за того, что не смогли реализовать те моменты, которые создавали по ходу встречи".

После финального свистка во второй игре Денис Мамонов сообщил команде о своём решении покинуть должность.