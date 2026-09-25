Денис Сергиенко вошел в пятерку лучших на Азиаде-2026

25 Сентября 2026, 10:02
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Владислав Семенов/olympic.kz 25 Сентября 2026, 10:02
25 Сентября 2026, 10:02
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Фото: Владислав Семенов/olympic.kz

Казахстанский спортсмен Денис Сергиенко занял пятое место в соревнованиях по маунтинбайку на XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое (Япония).

В мужской гонке кросс-кантри Сергиенко преодолел дистанцию за 1 час 26 минут 25 секунд. От победителя казахстанец отстал на 1 минуту 10 секунд.

Золотую медаль завоевал представитель Китая Юань Цзиньвэй, финишировавший с результатом 1:25:15. Всего три секунды ему уступил японец Тацуми Соэдзима, ставший серебряным призером. Бронзовую награду выиграл Фери Юдойоно из Индонезии – 1:25:41.

Еще один представитель сборной Казахстана Евгений Федоров завершил гонку на 13-м месте.

 

 

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