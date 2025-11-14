Депозит или золото: что выгоднее казахстанцам при высокой базовой ставке?
Экономисты объяснили, как распределять накопления между депозитами и золотом.
После повышения базовой ставки Национального банка с 16,5 до 18 процентов казахстанцы снова обсуждают, где безопаснее и выгоднее хранить деньги — в банковском депозите или в золоте. Экономисты объяснили, почему оба инструмента имеют свои преимущества и риски, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В Казахстане традиционно силён интерес к золоту как к защитному активу. Несмотря на рост доходности вкладов, многие по-прежнему выбирают инвестиции в драгоценный металл. Экономисты отмечают, что причина — не только в инфляции и девальвационных рисках, но и в исторически высокой психологической доверенности к физическому золоту.
Экономист Бауыржан Ысқақ подчеркнул, что золото воспринимается казахстанцами как "твердые деньги".
"Базовая ставка высокая, но люди не полностью доверяют стабильности банков и волатильности национальной валюты. На протяжении многих лет из-за культурно-экономической и традиционной политики золото воспринимается как твёрдые деньги. Кроме того, поскольку девальвация тенге периодически повторяется, цена золота обычно растёт вместе с долларом", — пояснил эксперт.
Тем временем, экономист Сапарбай Жобаев также отметил многолетнюю динамику мировых цен.
"В 80–90-е годы унция золота стоила 300 долларов, и мы говорили: “Ой, золото подорожало”. А сейчас унция стоит 3500–4000 долларов. И это кажется нам нормой", — поделился он.
Специалисты добавляют: физическое золото не требует высокой финансовой грамотности. По их словам, акции, облигации — это сложно. Нужно разбираться, что растёт, что падает. Золото — самый надёжный актив, который 5 тысяч лет не теряет стоимость, отмечают они.
По словам Бауыржана Ысқака, выбор золота чаще мотивирован стремлением защититься от инфляции и валютных рисков.
"Золото в долгосрочной перспективе сохраняет покупательную способность. Когда тенге ослабевает, его цена в национальной валюте автоматически растёт. Стабильный мировой спрос и покупки золотых резервов центральными банками также поддерживают высокую цену", — отметил он.
Экономист уточнил, что золото подходит и как инструмент диверсификации.
"У богатых казахстанцев есть средства и на депозитах, и в акциях, и в бизнесе. Но если вложить часть в золото, то при скачке цен их состояние увеличивается. Поэтому золотые слитки в основном покупают обеспеченные граждане", — пояснил Жобаев.
При этом эксперты подчёркивают, что золото — не безрисковый актив. Среди ключевых рисков:
• волатильность цен;
• потери 3–8% при продаже физического золота;
• риск покупки некачественного металла;
• расходы и вопросы безопасности при хранении;
• отсутствие регулярного дохода.
"Многие покупают золото в ювелирных магазинах и считают его активом. Это неправильно. При продаже цена будет ниже. Лучше покупать золотые слитки в банках со специальным сертификатом", — подчеркнул Сапарбай Жобаев.
По словам экспертов, оптимально приобретать золото через банки.
"Если покупаете 10 граммов по банковскому курсу, оно сертифицируется и хранится в безопасности. Когда цена вырастет, можно продать его обратно банку", — отметил Бауыржан Ысқақ.
Он пояснил, что такой механизм позволяет:
-
избежать риска подделки;
-
передать хранение банку;
-
получить прибыль при росте цен.
"Покупая золотые слитки в банке, мы снимаем многие риски. Это безопасный способ, открывающий путь к долгосрочному доходу", — резюмировал экономист.
