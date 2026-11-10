Депрессия за улыбкой: семь тревожных признаков, которые легко пропустить

Человек с депрессией не обязательно выглядит подавленным и избегает общения. Он может шутить, встречаться с друзьями, успешно работать и казаться вполне счастливым. Но за внешним благополучием иногда скрываются тяжелые переживания. Такое состояние называют «улыбающейся депрессией». Это не официальный медицинский диагноз, а термин, которым описывают попытки скрыть симптомы депрессии за привычной активностью и позитивным поведением.

Внешне человек выглядит счастливым, хотя в действительности испытывает подавленность и страдает от депрессии, — объясняет исследовательница психического здоровья Кембриджского университета Оливия Ремес.

Люди могут скрывать свое состояние из-за страха осуждения, нежелания обременять близких или привычки всегда справляться самостоятельно. Иногда они сами принимают симптомы за обычную усталость и стресс.

Семь признаков, которые не стоит игнорировать:

Потеря интереса к привычным занятиям. Встречи с друзьями, спорт и любимые увлечения больше не приносят удовольствия.

Постоянная усталость. Даже после продолжительного сна человек чувствует себя измотанным.

Отмена встреч. Несмотря на активную общественную жизнь, он все чаще отказывается от планов и общения.

Тяжесть в руках и ногах. Обычные движения требуют дополнительных усилий.

Болезненная реакция на критику. Замечания и отказы задевают сильнее, чем раньше.

Чрезмерная активность. Человек постоянно помогает другим, много работает или старается быть душой компании.

Жесткая самокритика. Внешняя уверенность сочетается с внутренней пустотой, неуверенностью и ощущением собственной никчемности.

Наличие этих признаков не означает автоматически, что у человека депрессия. Однако если подобные изменения сохраняются и мешают повседневной жизни, важно обратиться к специалисту. Клинический психолог Эксетерского университета Барни Данн советует не замыкаться в себе и попробовать рассказать о переживаниях человеку, которому можно доверять. По его словам, поддержка окружающих помогает справляться с подавленным состоянием.

Депрессия поддается лечению. Среди методов помощи — психотерапия, медикаменты по назначению врача и социальная поддержка. Главное — не делать выводов о самочувствии человека только по его улыбке: внешнее благополучие не всегда означает, что у него все хорошо.