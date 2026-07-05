Депутат "Ак жол" жестко раскритиковал работу партии Respublica

Председатель Карагандинского областного филиала ДПК "Ак жол" Ермек Абильдин на предвыборном Съезде в Астане подверг сомнению результаты работы партии Respublica.

Выступая перед делегатами спикер отметил, что три года назад партия во главе с Айдарбеком Ходжаназаровым пообещала быть голосом предпринимателей, защищать малый и средний бизнес, а также бороться за формирование среды равных возможностей. Однако вместо реальных дел, подчеркнул Ермек Абильдин – громкие интервью, пиар-акции и лоббирование интересов крупного капитала.

"Ходжаназаров и его фракция активно дают интервью, собирают форумы, проводят "диалоговые площадки". Но где конкретные законопроекты, внесённые в Мажилис? Где поправки, которые реально облегчили жизнь предпринимателю? Кроме того, фракция Respublica громко заявляет, что "добивается сохранения упрощённого налогового режима для B2B-сектора": "Упрощенка не должна быть инструментом для налоговой оптимизации крупных игроков", - говорит Ходжаназаров. Но результат? Тысячи индивидуальных предпринимателей в 2026 году массово получают уведомления от ТОО о необходимости перехода на общий режим налогообложения. Где обещанная защита?", - сказал Ермек Абильдин.

По словам спикера, председатель партии критикует систему страхования, предлагает риск-ориентированный подход, обещая экономию. Однако законопроектов и поправок предприниматели так и не дождались. Помимо этого фракция Respublica предложила увеличить долю кредитования МСБ до 40%. Но кредиты для бизнеса так и остались недоступными. Таким образом, отметил Ермек Абильдин, партия Respublica ничего не изменила.