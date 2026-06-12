Депутат Айдос Сарым подвел итоги работы фракции AMANAT в Мажилисе

Депутат Мажилиса Айдос Сарым на XXVI Съезде партии "AMANAT" рассказал об итогах работы парламентской фракции и ее участии в реализации политических реформ, передает BAQ.KZ.

По его словам, депутаты фракции активно участвовали в подготовке и принятии изменений в Конституцию, а также внесли значительный вклад в реализацию ключевых государственных реформ.

"Члены фракции в рамках Общенациональной коалиции провели масштабную информационно-разъяснительную работу. Мы довели до населения смысл и значение проводимых реформ. Депутаты посещали регионы, встречались с трудовыми коллективами, экспертами и жителями. Это позволило обеспечить общественную поддержку и укрепить диалог между государством и гражданами", – отметил Сарым.

Он подчеркнул, что в Мажилисе VIII созыва фракция "AMANAT" объединяет 63% депутатского корпуса и остается крупнейшей политической силой парламента.

По данным депутата, за отчетный период в Мажилис поступило 413 законопроектов. Из них 321 были направлены в Сенат, а 275 законов приняты. При этом в законопроекты, переданные в верхнюю палату парламента, было внесено более 8400 поправок.

Сарым также сообщил, что из 119 законодательных инициатив, подготовленных депутатами, 104 были разработаны при участии членов фракции "AMANAT". Это составляет около 90% всех депутатских инициатив.

По его словам, предложения фракции были направлены на развитие экономики, решение социальных вопросов, защиту прав граждан, развитие регионов и укрепление национальной безопасности.

Депутаты также участвовали в разработке ряда ключевых документов, включая Цифровой кодекс, Водный кодекс, Строительный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и другие законодательные акты.

Кроме того, за отчетный период депутаты направили в государственные органы 832 депутатских запросов и подняли 1960 актуальных вопросов.

"Депутатские запросы стали не только инструментом постановки проблем, но и механизмом их решения. Депутаты регулярно работают в регионах, встречаются с гражданами и выносят на парламентский уровень вопросы, которые волнуют людей", – подчеркнул Айдос Сарым.

В ходе выступления депутат отметил, что фракция намерена и дальше участвовать в реализации политических и социально-экономических реформ, направленных на развитие страны и повышение качества жизни граждан.