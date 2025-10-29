Депутат Ермурат Бапи на заседании Мажилиса Парламента РК резко высказался в адрес АО "Казпочта", передает BAQ.KZ.

Он заявил, что к нему обратились журналистские коллективы из Алматы, Семея, Туркестана, Шымкента и других регионов, которые бьют тревогу о значительном повышении тарифов.

"В последнее время АО "Казпочта" значительно повысило тарифы на услуги по доставке печатных периодических изданий. Это вызывает серьезную обеспокоенность не только у республиканских независимых СМИ, но и у региональных, областных и районных редакций газет. В частности, в июле этого года стоимость услуг по доставке периодических изданий по почте увеличилась до 1000%. Такое резкое изменение стало тяжелым ударом для редакций и серьезно ухудшило финансовое положение региональных и районных газет", — отметил мажилисмен.

Кроме того, появилось уведомление о повышении комиссии за оформление подписки на прессу с 17% до 41,76%.

Бапи потребовал дать публичное разъяснение о том, почему тарифы растут без предварительных обсуждений и уведомлений. Он подчеркнул, что во многих регионах печатные издания часто не доставляются читателям вовремя и поинтересовался у министерства, почему оно не предъявляет требований к "Казпочте" и кто защищает интересы компании.

Напомним, летом сообщалось об очередных хищениях в "Казпочте". Тогда выяснилось, что кассиры АО "Казпочта" в Алматинской области похитили 84 млн тенге госпошлин. Следствием было установлено, что кассирами, дислоцированными в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области, в период с 2021 по 2023 год при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.