Таразский городской суд рассмотрел иск бывшего депутата Жамбылского областного маслихата Т. к партии "А." и её Жамбылскому областному филиалу, который касался незаконности исключения его из рядов партии и восстановления депутатских полномочий, передает BAQ.KZ.

Истец, ставший депутатом на выборах весной 2023 года, был исключен из партии в марте 2025 года по решению Бюро Политического совета Филиала. Причиной стало несоблюдение устава партии, однако, по словам представителя истца, ему не были выданы уведомления о нарушениях, и он не знал о причастности к действиям, дискредитирующим партию.

Ответчики утверждали, что исключение Т. было обоснованным и прошло в соответствии с установленной процедурой, с учетом множества нарушений со стороны истца, мешающих реализации предвыборной программы.

Судебное разбирательство установило, что заседание Бюро прошло с участием 6 из 9 членов, и истец был уведомлен о его проведении через мессенджер WhatsApp. Суд признал действия Т. достаточным основанием для исключения из партии, а доводы истца о нарушении его прав — неубедительными.

В итоге, суд отказал в удовлетворении иска Т., решив, что исключение было законным и обоснованным. Однако решение пока не вступило в законную силу, и стороны могут обжаловать его в установленном порядке.