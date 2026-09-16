Депутат Дана Медеуова встретилась с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане

Депутат Курултая Дана Медеуова встретилась с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане Рашедом Мустафой Сарваром. Стороны обсудили защиту прав детей, инклюзивное образование и вопросы здравоохранения. Встреча состоялась 15 сентября в Астане. Также речь шла о страновой программе ЮНИСЕФ на 2026–2030 годы и концепции «Дети Казахстана».

Обеспечение прав и законных интересов детей — одно из важнейших направлений государственной политики Казахстана. Конвенция о правах ребёнка имеет большое значение для мирового сообщества и послужила основой для нашего сотрудничества с Детским фондом Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), — сообщила Медеуова.

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Представитель ЮНИСЕФ положительно оценил изменения в сфере защиты прав ребёнка и выразил готовность продолжать сотрудничество с Казахстаном. Дана Медеуова входит в комитет Курултая по международным делам, обороне и безопасности. Она прошла в однопалатный парламент по партийному списку «Әділет».

Новый Курултай начал работу в конце августа 2026 года. В его составе 145 депутатов.