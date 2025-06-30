Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек готовит заявления по итогам аудита фармотрасли и отчету правительства, передает BAQ.KZ.

"Я готовлю заявление в Генеральную прокуратуру по итогам аудита фармацевтической отрасли, проведенного Высшей аудиторской палатой, в отношении деятельности "СК-Фармации" и крупных фармацевтических компаний. Помимо этого, у меня готовится отдельное заявление по ОСМС - в отношении тех субъектов, которые похитили денежные средства системы. Отдельно готовлю заявление по субсидиям в сфере сельского хозяйства и еще одно по отчету правительства", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что намерен добиваться рассмотрения всех четырех заявлений.

"Пока не будут возбуждены уголовные дела, не начнутся расследования, не последуют разоблачения и аресты - до конца будем биться", - сказал депутат.

Заявления, по его словам, он подаст в конце июля.