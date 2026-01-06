Уже весной этого года можно будет оценить первые итоги налоговой реформы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом BAQ.KZ выразил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, комментируя интервью президента, опубликованное в газете Turkistan.

"С 1 января документ (новый Налоговый кодекс — прим. ред.) вступил в силу. Это была позиция Правительства. Самое главное, что президент потребовал, чтобы все было прозрачно и понятно. И, наверное, это то, что давно хотели услышать: нужно переходить от контрольных функций к партнерству. Это работает во всем цивилизованном мире, и у нас к этому тоже нужно идти. Пока рано судить о результатах, но, думаю, уже весной будут понятны первые итоги — смогло ли Правительство реализовать то, что было заявлено", - сказал депутат.

Магеррам Магеррамов отметил, что в интервью Президент акцентировал внимание на экономической реформе как основе для выполнения социальных программ. По его словам, Глава государства прямо указал: несмотря на наличие "двигателей" экономики, их работа остается медленной, а рост не даст ощутимого эффекта для людей без сдерживания инфляции, которая "съедает" повышение доходов.

Он подчеркнул, что Президент призвал принять конкретные меры, иначе достигнутые экономические результаты будут нивелированы.

Магеррам Магеррамов отдельно остановился на правовой повестке, подчеркнув важность принципа "закон и порядок" и неотвратимости наказания как основы укрепления верховенства закона.

"Как юристу мне важно, что Президент сказал о принципе "закон и порядок", а вслед за этим — о неотвратимости наказания. Обычно мы говорим о правах и свободах, но неотвратимость наказания — это как раз то, что обеспечивает принцип "закон и порядок". Этот принцип — логическое продолжение масштабных реформ, которые начались: политическая реформа, экономическая реформа и обеспечение верховенства закона. Из интервью я понял, что никто — ни государственный служащий, ни простой гражданин — не должен освобождаться от обязанности подчиняться закону. А если мы говорим о гарантиях прав и свобод, то рука об руку с этим должно идти укрепление законности и воспитание уважения к закону. Иначе мы не достигнем тех целей, которые перед собой ставим", - сказал депутат.

Магеррам Магеррамов считает, что интервью Президента носит программный характер и задает конкретный ориентир для работы госаппарата на ближайший год.

"Я полагаю, что это интервью — как программа действий. Президент в очередной раз показал, что видит и понимает актуальность проблем и говорит, что нужно сделать. Вопрос теперь в том, чтобы обозначенные задачи были реализованы. Лично я вижу, что это, по сути, план на год вперед", - сказал депутат.