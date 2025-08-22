Депутат устроил опасные манёвры на дорогах Шымкента
В Шымкенте депутат лишился авто после грубых нарушений ПДД.
В социальных сетях распространилось видео с автомобилем Lexus, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения в Шымкенте. На кадрах видно, как пассажир выходит из машины прямо на перекрёстке, в салоне не пристёгнуты ремнями безопасности, а сам автомобиль находится на полосе встречного движения, передает BAQ.KZ.
Подписчики Telegram-каналов утверждают, что за рулём находился депутат Маслихата Байдибекского района Туркестанской области Ергали Аманбаев, директор ТОО "Карабатыр".
В пресс-службе Департамента полиции Шымкента подтвердили, что водитель автомобиля установлен и привлечён к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РК: за управление с подложными номерами, движение по встречной полосе, отсутствие страховки, непристёгнутый ремень, движение задним ходом в запрещённых местах и другие нарушения.
Автомобиль нарушителя водворён на штрафную стоянку.
"Закон един для всех. Любое нарушение ПДД будет выявляться и пресекаться, независимо от должности, статуса или социального положения", – подчеркнули в полиции.
