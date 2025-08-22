В социальных сетях распространилось видео с автомобилем Lexus, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения в Шымкенте. На кадрах видно, как пассажир выходит из машины прямо на перекрёстке, в салоне не пристёгнуты ремнями безопасности, а сам автомобиль находится на полосе встречного движения, передает BAQ.KZ.

Подписчики Telegram-каналов утверждают, что за рулём находился депутат Маслихата Байдибекского района Туркестанской области Ергали Аманбаев, директор ТОО "Карабатыр".

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента подтвердили, что водитель автомобиля установлен и привлечён к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РК: за управление с подложными номерами, движение по встречной полосе, отсутствие страховки, непристёгнутый ремень, движение задним ходом в запрещённых местах и другие нарушения.

Автомобиль нарушителя водворён на штрафную стоянку.