Депутат Курултая предложил следить за военными на учениях с помощью дронов
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На очередном заседании Курултая депутат Аббат Урисбаев предложил создать единую цифровую систему безопасности для военных учений. По его словам, полигоны и территории проведения учений необходимо перевести под непрерывное наблюдение с помощью беспилотников. Это позволит быстрее выявлять чрезвычайные ситуации и реагировать на них.
Кроме того, депутат предложил оснастить каждого военнослужащего специальным устройством с геолокацией и кнопкой SOS. Система должна позволять оперативно определить местонахождение военнослужащего и передать сигнал о помощи. Урисбаев также выступил за мониторинг основных физиологических показателей военнослужащих, включая пульс.
Отдельно он предложил создать централизованную систему, которая будет собирать данные о погоде, скорости ветра, видимости и обстановке на море. По мнению депутата, при повышении уровня опасности военные учения должны незамедлительно приостанавливаться.
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