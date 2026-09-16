Депутат Курултая Шолпан Каринова предложила усилить контроль за историческим контентом в соцсетях

Депутат фракции партии «Әділет» Шолпан Каринова предложила создать систему оперативного реагирования на ложную и искаженную информацию об истории Казахстана в социальных сетях. С таким запросом она обратилась к министру культуры и информации Арману Кырыкбаеву на заседании Курултая, передает BAQ.KZ.

«Сегодня историческое сознание формируется не только через учебники и научные труды. Растет влияние социальных сетей и цифровых платформ. Особенно молодежь получает много информации из TikTok, Instagram, YouTube», - сказала Каринова.

По ее словам, на этом фоне возрастает значение того, какая информация распространяется об истории Казахстана, откуда она берется и как доносится до общества.

«К сожалению, в социальных сетях быстро распространяются сомнительные и искаженные сведения на исторические темы. Нужен системный механизм, который позволит своевременно давать профессиональный ответ и предоставлять точные данные», - заявила депутат.

Каринова сослалась на слова Касым-Жомарта Токаева, сказанные при открытии сессии Курултая.

«Нельзя отравлять память нации сомнительными источниками и искаженными сведениями. Такие действия ослабляют доверие к прошлому и надежду на будущее», - процитировала она Главу государства.

Депутат подчеркнула, что речь идет не только об историческом контенте.

«Во время встреч с населением мы убедились, что граждане не всегда полностью знают о той работе, которая проводится в стране. Проблема не в отсутствии работы. Проблема в том, чтобы понятным языком объяснить людям ее смысл и результаты», - сказала Каринова.

Она отдельно остановилась на роли журналистики.

«Недостаточно просто публиковать информацию. Главное, объяснять ее. Гражданам нужна журналистика, которая разъясняет цель реформ, их результаты и влияние на общество», - отметила депутат.

По ее словам, государственная информационная политика не должна ограничиваться публикацией государственных инициатив.

«Она должна работать на формирование исторического сознания, продвижение национальных ценностей и своевременное, правильное объяснение изменений в стране», - сказала Каринова.

Отдельный акцент депутат сделала на молодежи.

«Сегодняшняя информация влияет на завтрашние общественные взгляды. Поэтому конкуренция в информационном пространстве является конкуренцией, которая напрямую влияет на национальное сознание», - заявила она.

Фракция «Әділет» предложила определить формирование национального исторического сознания одним из приоритетов государственной информационной политики, создать систему проверки научной обоснованности и достоверности контента об истории Казахстана, поддерживать современные медиапроекты об исторической памяти и национальных ценностях.

Отдельно предложено запускать проекты об истории Казахстана в современном и понятном формате в TikTok, Instagram и YouTube и создать механизм быстрого реагирования на ложные и искаженные исторические сведения.