Депутат Мажилиса Абзал Куспан направил депутатский запрос Главному прокурору РК Берику Асылову с требованием провести всестороннее расследование фактов договорных матчей в казахстанском футболе, передает BAQ.KZ.

Согласно данным международной компании Sportradar, в 2022 году Казахстан занял 4-е место в мире по числу договорных матчей. Депутат отметил, что это свидетельствует о широкой распространённости несправедливых игр и вызывает серьёзную озабоченность общества, профессиональной спортивной среды и законодательной власти.

Президент Федерации футбола Казахстана Марат Омаров признал наличие проблемы, однако конкретные меры для её системного решения пока не приняты. Общественные организации и СМИ фиксируют случаи удаления букмекерскими конторами подозрительных матчей, но они остаются без расследования.

Куспан также обратил внимание на международный опыт: в Германии, Южной Корее, Италии, Китае и Вьетнаме виновные в договорных матчах понесли реальные уголовные наказания, включая тюремные сроки. По мнению депутата, подобные меры оправданы, так как договорные игры наносят ущерб государству, болельщикам и гражданам, делающим ставки.

Кроме футбола, депутат отметил системные финансовые махинации в квазигосударственном и коммерческом секторе, которые остаются вне внимания правоохранительных органов, подрывая доверие граждан и угрожая экономической стабильности страны.

В связи с этим Куспан потребовал от Генеральной прокуратуры организовать расследование фактов договорных матчей, используя все ресурсы правоохранительных органов. К запросу приложены материалы с конкретными фактами.