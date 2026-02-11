Депутат Мажилиса отметил баланс и проработанность проекта новой Конституции
На заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Сергей Пономарев подчеркнул значимость проекта новой Конституции для укрепления качества государственного управления и социальной стабильности, передает BAQ.KZ.
По его словам, в центре подхода к реформе находится профессионализм, ответственность и работа на результат. Как отмечает депутат, именно это напрямую влияет на качество государственного управления и устойчивость развития страны.
В ходе своего выступления он также выделил роль общественного согласия и равноправия.
"Особое значение имеет укрепление общественного согласия и единство. В многонациональном обществе важно уважение достоинства каждого человека. Равноправие и включенность в общественные процессы создают прочную основу для стабильности и безопасности", — отметил он.
По словам Сергея Пономарева, проект новой Конституции формирует понятные ориентиры ответственности государства за права человека, экономику, безопасность и социальную сферу, исходя из интересов нынешних и будущих поколений.
"В целом, проект новой Конституции представляет собой выверенный и целостный документ, который отражает реальные ожидания общества и соответствует приоритетам, о которых говорил Президент. Представленный проект нахожу проработанным и сбалансированным, и в таком виде он может быть вынесен на всенародный референдум", — добавил мажилисмен.
