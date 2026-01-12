Руководитель депутатской фракции "Народная партия Казахстана" в Мажилисе Магеррам Магеррамов сегодня ознакомился в Астане с деятельностью компании "СтальЦинк", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Компания "СтальЦинк" занимает ведущие позиции в сфере производства дорожных и мостовых ограждений, а также является лидером в Казахстане по оказанию услуг горячего оцинкования металлоконструкций.

В ходе визита депутат Мажилиса отметил, что обрабатывающая промышленность способна стать каркасом новой диверсифицированной экономики страны.

- В прошлом году Глава государства в своем Послании подчеркнул, что пришло время придать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности. Наша задача как законодателей - увидеть ситуацию на местах, услышать предпринимателей, понять, какие проблемы сдерживают развитие бизнеса, а также скоординировать работу государства при реализации конкретных мер поддержки отрасли, - подчеркнул Магеррам Магеррамов.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам промышленной безопасности, налогового регулирования и усиления мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. Также обсуждались вопросы реализации продукции, участия отечественных производителей в крупных промышленных и инфраструктурных проектах, ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, доли казахстанского содержания в национальных проектах, внедрения цифровых решений в обрабатывающей промышленности, а также усиления мер по предотвращению ввоза продукции, не соответствующей требованиям безопасности и техническим регламентам.

Депутат Мажилиса подчеркнул важность увеличения числа отечественных товаропроизводителей полного цикла.

Магеррам Магеррамов также отметил, что фракция "Народная партия Казахстана" в прошлом году неоднократно проводила встречи с предпринимателями, работающими в сфере обрабатывающей промышленности. По его словам, такая практика диалога с бизнесом будет продолжена и в 2026 году.