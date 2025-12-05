В соцсетях широкое обсуждение вызвало откровенное обращение депутата Мажилиса, который рассказал, что испытывает "смешанные чувства", глядя на современный Алматы, передает BAQ.KZ.

В публикации он сравнил нынешний облик мегаполиса с тем, каким город был в годы его юности.

"Город, в котором я учился, был совсем другим — свежим, лёгким, живым", — написал депутат.

Он напомнил, что зимой снег ложился "белым", а он сам катался на беговых лыжах по Никольскому парку, "как на открытках, без серого налёта и запаха дыма". Весна, по его словам, приходила "прозрачной, с талыми ручьями и ароматом цветущих яблонь", а лето было "тёплым, наполненным светом".

Сегодня, отмечает парламентарий, город живёт под постоянным слоем загрязнённого воздуха: "Сегодня город живёт под серым куполом смога. И это не просто пейзаж — это ежедневный опыт миллионов людей". Он подчеркнул, что годами экология оставалась в конце списка государственных и городских задач.

"Приоритетом были другие — строительство, расширение, экономика, скорость. Экология — часто в конце списка. И мы видим результат в каждом дыхании", - отметил он.

Депутат также отметил, что тема озеленения ему особенно близка.

"Я больше 10 лет в садоводстве, посадил, возможно, больше деревьев, чем кто-либо в Алматы и Алматинской области".

Однако это не вызывает у него радости: "Но это не повод для гордости — это повод для грусти. Когда-то Алматы был городом-садом. Сегодня — сад потерян".

Он выразил надежду на новый состав городского акимата и подчеркнул необходимость срочных экологических реформ: "Очень хочется видеть экологию в первых строчках приоритетов: чистый транспорт, модернизация ТЭЦ, зелёные коридоры, контроль за строительством, защита зелёных зон".

В обращении он также задал резонансные вопросы обществу: "Как город с таким потенциалом, с таким умом, с такой энергией допустил, что воздух стал роскошью? Как центр решений, инвестиций и проектов — позволил потерять собственный сад?" Эти слова он назвал "не упрёком, а болью, которая может стать мотивацией".

Завершая своё послание, депутат выразил уверенность, что Алматы способен измениться: "Алматы может снова стать тем самым городом, где горы видно каждый день, где дышать легко, где зелень — не воспоминание, а реальность. И пусть экология станет не „последним пунктом“, а первым. Потому что сердце страны должно биться чисто".