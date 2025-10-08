Депутат Мурат Абенов прокомментировал принятие в первом чтении Строительного кодекса, передает BAQ.KZ.

По его словам, градостроительные законы должны решать два ключевых вопроса: технические строительные нормы и планирование территории для удобства граждан.

"Раньше нас устраивало, чтобы было просто место для жилья. Но сейчас люди стали более требовательными. Граждане хотят, чтобы рядом были детские сады, чтобы было безопасно, чтобы были тротуары и удобная инфраструктура. К сожалению, эти вопросы не решались. Мы изменили этот кодекс - сделали его не только строительным, но и градостроительным, урбанистическим документом, более удобным для граждан. В процессе внесено более 1500 поправок, и депутаты смогли отстоять свои позиции. Честно говоря, 60–70% закона мы переписали. Теперь этот закон будет прежде всего для граждан. Некоторые ошибочно думают, что кодекс должен решать проблемы строительной сферы, защищать права строительных компаний и олигархов. Но это не так. Этот кодекс будет защищать права граждан, обеспечивать безопасность и прозрачность, снижать коррупционные риски", - сказал Абенов на брифинге в Мажилисе.

Он подчеркнул, что все изменения в градостроительном кодексе будут проходить через маслихаты и градостроительные советы с участием общества.

Он также отмечает, что если раньше проекты детальной планировки (ПДП) менялись один-два раза в год и часто превращались в инструмент коррупции для акиматов, то теперь ПДП можно будет менять только раз в два года, и только по решению маслихата.

"Мы также отстояли позицию по гарантийным срокам строительства. Ранее, по норме, протащенной в 2016 году, гарантия на здания составляла всего 2 года. В результате через 3 года обрушивались школы, больницы, рушились новые дома, а люди не могли предъявить претензии. Для сравнения: на бытовую технику гарантия — 10 лет, а на квартиры за миллионы — всего 2. Мы настояли на возвращении 10-летней гарантии. Теперь гарантия на основные конструкции — фундамент, стены, кровлю, внешнюю отделку — закреплена на 10 лет. Это очень важная поправка", - сказал депутат.

Кроме того, по инициативе депутата Бақытжана Базарбека в кодекс включены нормы по сейсмической безопасности. Теперь строительство в предгорных и сейсмоопасных зонах будет вестись только на основе карт тектонических разломов, подтверждённых учёными. Больше не будет ситуаций, когда аким решает по своему усмотрению. Мы привлекли лучших специалистов, провели консультации, и министерство поддержало эти поправки", - сказал депутат.