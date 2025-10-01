Нацпроект по модернизации энергетического и коммунального сектора с заявленными инвестициями в 13 трлн тенге рискует превратиться в фикцию. Об этом заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсембаев в своем запросе премьер-министру и руководителю агентства по защите и развитию конкуренции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам парламентария, в стране возник парадокс: правительство обещает сдерживание тарифов в рамках антиинфляционной политики, но одновременно требует от монополистов вложений в обновление инфраструктуры. В итоге бизнес предпочитает зарабатывать не на модернизации, а на бесконечных ремонтах через аффилированные структуры.

"Субъекты естественных монополий теряют интерес к Нацпроекту. Их основной доход идет не через тариф, а через регулярные “капремонты”. Фактически выгоднее сохранять изношенность сетей, чем инвестировать в их обновление", – подчеркнул депутат.

Ситуацию усугубил снятый в 2017 году запрет на нерегулируемые услуги. Сегодня их насчитывается более 750 видов – от опрессовки до опломбировки. Эти услуги стали "золотой жилой" для монополий, которые поднимают цены без всякой оглядки на инфляцию.

"Например, в Астане стоимость опрессовки систем теплоснабжения выросла на 100% с 2019 по 2023 годы (с 481 до 1 033 тенге за метр). В Кызылорде цена подключения к электричеству увеличилась на 52%. В Кокшетау стоимость подключения к водоснабжению выросла на 68%. Ежегодный средний рост цен на такие услуги по стране достигает 50%, что существенно превышает общий уровень инфляции", – отметил Бейсембаев.

Кроме того, монополисты нередко создают искусственные барьеры для малого и среднего бизнеса, отказывая в доступе к инфраструктуре под надуманными предлогами.

Депутат обвинил профильный комитет в протекционизме и "лоббировании интересов монополий", несмотря на поручение президента "не оставлять потребителей один на один с монополистами".

Бейсембаев потребовал ввести законодательный контроль за нерегулируемыми услугами и сделать прозрачными инвестиции, чтобы монополии перестали использовать тарифную политику в собственных интересах.