Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров направил депутатский запрос председателю Национального банка Тимуру Сулейменову, передает BAQ.KZ.

В запросе он сослался на Послание Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления конкуренции в финансовом секторе, привлечения новых банков, развития финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

Ходжаназаров отметил ряд проблем, с которыми сегодня сталкивается банковский сектор:

дисбаланс в структуре кредитования — 62% всех займов в 2024 году пришлись на потребительские кредиты, тогда как на МСБ — всего 19%, что значительно ниже мировых стандартов;

высокая концентрация активов — пять крупнейших банков страны контролируют 63% активов сектора при международной норме не выше 45%;

регуляторные арбитражи — бесплатное привлечение ликвидности через текущие счета и ограничение ставок по валютным депозитам, что принесло банкам гарантированную прибыль, но создало неравные условия для вкладчиков;

государственная поддержка — с 2007 года банки получили 6,6 трлн тенге помощи, при этом акционеры не участвовали в софинансировании;

налоговые льготы — за 2020–2022 годы бюджет недополучил 5,1 трлн тенге, но в новом Налоговом кодексе признаны лишь 878 млрд;

низкое кредитование сельского хозяйства — на агросектор приходится только 1,5% от общего объема займов при его доле в ВВП в 5,2%.

Депутат предложил увеличить долю кредитования МСБ до 40%, ограничить концентрацию активов крупнейших банков, пересмотреть регуляторные арбитражи, закрепить ответственность акционеров банков за финансовую устойчивость, обеспечить прозрачность налоговых льгот и разработать новые подходы к кредитованию сельского хозяйства.