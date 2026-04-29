Депутат объяснил, что даст Казахстану переход к Курултаю

Переход к однопалатному Курултаю станет одним из ключевых изменений новой политической модели Казахстана. Новый формат парламента должен усилить роль партий, упростить принятие законов и сделать систему власти более понятной для граждан. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в интервью с корреспондентом BAQ.KZ.

По его словам, создание Курултая напрямую связано с конституционными реформами и дальнейшей трансформацией государственного управления.

Как отметил депутат, новый однопалатный Курултай будет формироваться исключительно политическими партиями. По его мнению, это способно изменить саму культуру политической конкуренции в стране.

«Это важный фактор, поскольку формирование Курултая на пропорциональной основе, как я считаю, запустит процесс качественно новой партийно-политической дискуссии. Этим новшеством усиливается роль политических партий и их влияние на государственную политику», - сказал Магеррамов.

Он подчеркнул, что партии являются выражением выбора граждан и отражают общественные запросы - социальные, экономические и культурные.

По мнению депутата, усиление партийного механизма означает, что государственные решения будут всё больше зависеть от реальной политической конкуренции и запросов населения.

Одним из главных отличий новой модели, по словам парламентария, станет отказ от двухпалатной системы.

Сейчас законодательные инициативы проходят несколько этапов согласования между палатами, что нередко затягивает процесс рассмотрения. После перехода к однопалатному Курултаю вся нормотворческая работа будет сосредоточена в одном органе.

«Разрабатываться и приниматься решения будут в Курултае. То есть законодательный пинг-понг между двумя палатами уходит в прошлое, а ответственность будет нести сам Курултай», - отметил он.

По оценке Магеррамова, это позволит принимать решения быстрее, а сама система станет более прозрачной и понятной для граждан.

Говоря о предстоящих выборах, депутат напомнил, что в Казахстане уже зарегистрированы семь политических партий. Кроме того, заявлено создание ещё одной новой политической силы.

По его мнению, реформы последних лет уже заметно оживили общественно-политическую сферу.

«С учётом новой общественно-политической атмосферы, сложившейся в стране благодаря проведённым реформам и принятию новой Конституции, я полагаю, что на предстоящих выборах будет наблюдаться высокая конкуренция между политическими партиями за места в Курултае», - заявил Магеррамов.

Если прогноз депутата оправдается, августовская кампания может стать одной из самых конкурентных за последние годы.

Отдельно Магеррам Магеррамов остановился на том, как изменится система государственного управления после запуска новой модели. По его словам, новая Конституция закрепляет формулу: «Сильный Президент — влиятельный Парламент - подотчётное Правительство».

Это означает перераспределение полномочий между ключевыми институтами власти и повышение роли представительного органа.

Депутат отметил, что Курултай получит расширенные полномочия, включая согласование назначений на ключевые государственные должности и участие в формировании органов власти.

«Я считаю, что такая формула продиктована объективными реалиями дальнейшего развития гражданского общества, масштабной модернизацией государственной власти, трансформацией политических, экономических и социальных отношений в самом широком смысле этого слова», - подчеркнул он.

По мнению парламентария, новая архитектура власти должна сделать государственную систему более устойчивой к внутренним и внешним вызовам. Также ожидается рост политической ответственности партий и усиление роли избирателя.

Фактически речь идёт о переходе к новой модели управления, где большее значение будут иметь партийная конкуренция, публичная ответственность и оперативность принятия решений.

Таким образом, создание Курултая рассматривается как один из центральных элементов политической реформы Казахстана и очередной шаг к обновлению всей системы власти.