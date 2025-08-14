В рамках рабочей поездки в область Жетысу депутат Мажилиса Азат Перуашев ознакомился с производственным процессом на недавно открытом современном заводе по выпуску промышленных аккумуляторов в Талдыкоргане, передает BAQ.kz.

Завод - важный инвестиционный проект для области Жетысу. В него инвестированы свыше 3 млрд тенге, созданы 180 новых рабочих мест. На предприятии производятся аккумуляторы, применяемые в электротехнике, энергетике, телекоммуникациях, возобновляемых источниках энергии для накопления электрической энергии. Используются они также для запуска двигателей автомобилей и тепловозов, являясь основным и резервным источником питания.

– Нам необходимо поддерживать новые технологии. Если мы хотим построить государство, соответствующее современным требованиям, нужно реализовывать экономические проекты и запускать такие заводы. Подобные производства особенно необходимы нашей стране, – отметил Азат Перуашев.

В ходе осмотра депутат поднял вопросы о поставках сырья, налогообложении и по ряду других тем. Генеральный директор завода Серикбай Ажмагамбетов сообщил, что проблем в этом направлении нет, поставки осуществляются вовремя.

Пресс-служба Мажилиса.

В дальнейшем предприятие планирует выпускать до 210 тыс. единиц продукции в год. Параллельно ведутся работы по расширению завода, что позволит увеличить объём производства до 300 тыс. единиц в год. По этому показателю в странах СНГ подобные заводы действуют только в Казахстане и России.

Для наращивания производственных мощностей на заводе будет построен дополнительный корпус. Это позволит увеличить объёмы выпуска продукции и укрепить позиции предприятия на рынке.