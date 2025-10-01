  • 1 Октября, 18:07

Депутат ответила на критику о сбое интернета во время матча "Кайрат" – "Реал"

Сбой во время трансляции матча "Кайрат" – "Реал" стал поводом для обсуждения цифровой инфраструктуры.

Сегодня, 16:50
АВТОР
Freepik.com Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
Фото: Freepik.com

На площадке Astana Open Dialogue депутату Мажилиса Екатерине Смышляевой задали вопрос о готовности цифровой инфраструктуры Казахстана к внедрению искусственного интеллекта. Поводом стал вчерашний сбой интернета, из-за которого многие зрители не смогли посмотреть трансляцию матча "Кайрат" – "Реал", передаёт BAQ.KZ.

Участники поинтересовались, можно ли говорить о развитии ИИ и цифровизации, если базовые сервисы, такие как спортивные трансляции, всё ещё сталкиваются с перебоями.

Екатерина Смышляева подчеркнула, что эта проблема затрагивает фундамент цифровой повестки:

"Если мы говорим о внедрении искусственного интеллекта, то в первую очередь должны говорить о качестве базовой инфраструктуры. Сбой во время трансляции матча — это показатель того, что работы впереди ещё очень много. Но важно понимать: сегодня параллельно с обсуждением ИИ мы занимаемся модернизацией сетей, развитием дата-центров и облачных технологий. Без устойчивого интернета говорить о цифровой трансформации невозможно", — отметила депутат.

По её словам, для Казахстана приоритетом является обеспечение надежности цифровых сервисов.

"Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации, как вчерашняя, больше не повторялись. В обществе есть запрос на стабильность и доступность интернета, и это должно стать основой нашей цифровой политики", — подчеркнула Смышляева.

