Депутат Мажилиса Снежанна Имашева выступила на заседании Конституционной комиссии, подчеркнув, что предлагаемые изменения в Основной закон не ограничиваются отдельными поправками, а формируют новую редакцию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Она отметила, что подготовка сводной редакции Конституции была проведена с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, что позволило учесть широкий спектр общественных интересов.

"Проект предусматривает принятие полностью новой редакции преамбулы Конституции, где отражены обновленные общенациональные ценности, миссия государства, исторический контекст, а также направления развития страны. Основы конституционного строя подвергнутся значительному пересмотру, при этом сохраняется форма президентского управления, а организация единой системы государственной власти будет изменена", — подчеркнула депутат.

Снежанна Имашева также обратила внимание на усиление участия граждан и защиту их прав.

"Расширяются формы участия граждан в управлении государственными делами, усиливаются гарантии защиты прав и свобод человека. Учитывая, что предлагаемые изменения охватывают более половины текста нормативного правового акта, считаем целесообразным и обоснованным принятие проекта новой редакции Конституции, соответствующей современным требованиям, запросам общества и стратегическим целям развития государства", — заявила она.

Депутат подчеркнула, что новая редакция Основного закона станет инструментом реализации стратегических задач государства и укрепления доверия граждан к институтам власти.