Депутат потребовал проверить клиники после смертей пациентов от липосакции

Депутат Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии AMANAT Ерлан Саиров обратился к Премьер-министру Олжасу Бектенову и Генеральному прокурору Берику Асылову с требованием усилить контроль в сфере эстетической медицины после трагических случаев в Актау и Алматы, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, недавние смерти пациентов после липосакции вызвали широкий общественный резонанс и подняли вопрос безопасности граждан, качества медицинских услуг и эффективности государственного контроля.

Саиров напомнил, что еще в 2024 году депутаты Мажилиса поднимали проблему незаконной медицинской деятельности, работы псевдоврачей и отсутствия должного контроля в сфере пластической хирургии и косметологии.

"Правительство официально признало наличие серьезных нарушений. Только за 2023 год было составлено 674 административных протокола за незаконную медицинскую деятельность, а количество обращений по некачественным косметологическим и пластическим процедурам выросло почти в два раза", - заявил депутат.

По его словам, нарушения подтвердились более чем в 60% проверенных случаев.

При этом сегодня в Казахстане пластической хирургией занимаются около 260 медицинских организаций, а рынок эстетической медицины оценивается в десятки миллиардов тенге.

Депутат подчеркнул, что новые трагические случаи свидетельствуют о системном характере проблемы.

"Речь идет уже не о подпольных кабинетах, а о вполне лицензированных частных медицинских центрах", - отметил Саиров.

Особую тревогу, по его словам, вызывает практика, когда после выявленных нарушений некоторые организации продолжают работу через новые юридические лица.

"Меняется вывеска, меняется ТОО, но адрес, помещение и персонал могут оставаться прежними", - заявил мажилисмен.

Он также отметил, что многие эстетические процедуры рекламируются как простые и безопасные, несмотря на серьезные риски осложнений, включая тромбоэмболию, жировую эмболию и анафилактический шок.

"Возможно, красота и требует жертв, но она не должна стоить человеку жизни", - подчеркнул депутат.

В этой связи Ерлан Саиров предложил провести комплексную проверку частных медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии и эстетической медицины.

Кроме того, он призвал усилить контроль за выдачей лицензий и повторным открытием медицинских организаций после грубых нарушений, в том числе через механизм аффилированных юридических лиц.

Также депутат предложил публиковать открытую статистику осложнений и смертности после эстетических вмешательств и усилить контроль за рекламой подобных услуг в социальных сетях и интернете.

Отдельно Саиров обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой провести масштабную проверку клиник на предмет соблюдения лицензионных требований, наличия необходимого оборудования, квалификации специалистов и готовности к оказанию экстренной помощи.