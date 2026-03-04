Депутат Ерлан Саиров считает, что Генпрокуратура должна проверить, насколько законно граждане страны, ранее занимавшие руководящие должности, или их родственники покупали недвижимость за рубежом, передаёт BAQ.KZ.

Ранее в интернете появилась информация о доме в Дубае, который, по сообщениям СМИ, пострадал от ракетного удара и который в сети называют "резиденцией казахстанцев". По слухам, 96 граждан РК владеют там квартирами. Также обсуждались утверждения, что одна из квартир якобы принадлежит сыну бывшего спикера Сената Кайрата Мами.

По мнению Саирова, надзорным органам необходимо проверить, на какие средства и с соблюдением ли закона была приобретена такая недвижимость — особенно если речь идёт о бывших высокопоставленных чиновниках или членах их семей.

"Прокуратура РК должна отреагировать и проверить, насколько законным было приобретение недвижимости частью наших граждан за рубежом. Мы должны понимать, что эти квартиры были приобретены теми, кто когда-то занимал руководящие позиции в РК, или их родственниками. Я считаю, что это аморально, когда руководящие люди работали в РК, а потом вдруг переехали в другую страну и там проживают — это с моральной точки зрения неправильно. Люди руководили нашей страной, и когда они перестали руководить — переехали в другую страну. Это нечестно. Это аморально. Я думаю, что прокуратура РК должна проверить правовую сторону этого вопроса — насколько законным было приобретение этого жилья", — сказал депутат в кулуарах.

Депутат добавил, что планирует направить в орган соответствующее письмо.