42 из 83 систем весового контроля на дорогах Казахстана не передают данные

Депутат Курултая Екатерина Смышляева предложила проверить все 83 автоматизированные системы весового контроля на дорогах Казахстана. С таким запросом от фракции партии «Әділет» она обратилась к министру транспорта, передает BAQ.KZ.

По данным Главной транспортной прокуратуры, приведенным в запросе, 42 системы не передают сведения в базу данных Министерства транспорта. Из оставшейся 41 системы только 28 передают данные в процессинговый центр Единого реестра административных производств.

"Данные Главной транспортной прокуратуры показывают серьезные проблемы в работе уже созданной системы", - сказала депутат.

Смышляева отметила, что до конца 2028 года планируется установить еще 141 комплекс стоимостью около 200–300 млн тенге каждый. Она предложила приостановить выделение средств на новые системы до завершения проверки и восстановления действующих.

Депутат также сообщила, что в 2025 году по данным работающих комплексов не удалось идентифицировать 76 тысяч предполагаемых нарушителей. По ее словам, транспортная прокуратура выявила 12 случаев умышленного повреждения оборудования, в том числе поджоги.

Помимо проверки, Смышляева предложила завершить поверку и сертификацию приборов, наладить фиксацию объезда пунктов контроля и сокрытия номеров. Она также призвала ограничить ручное изменение данных: каждое вмешательство, по ее мнению, должно сохраняться в системе с указанием причины, времени и ответственного сотрудника.