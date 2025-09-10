Депутат Мажилиса Ардак Назаров во время пленарного заседания поздравил свою маму с 70-летним юбилеем и передал ей привет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Выступая на заседании, Назаров обратился к коллегам с просьбой разрешить поздравить маму с днём рождения.

"Уважаемая Дания Мадиевна, за каждым из присутствующих здесь стоит мама, подарившая свет этому миру. Сегодня день рождения моей мамы. Ей исполнилось 70 лет. Разрешите поздравить ее?!", – сказал депутат.

Из стен Мажилиса он передал своей матери такие теплые слова: