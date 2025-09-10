Депутат поздравил свою маму с днём рождения на заседании Мажилиса
Мама депутата отмечает 70-летний юбилей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Ардак Назаров во время пленарного заседания поздравил свою маму с 70-летним юбилеем и передал ей привет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Выступая на заседании, Назаров обратился к коллегам с просьбой разрешить поздравить маму с днём рождения.
"Уважаемая Дания Мадиевна, за каждым из присутствующих здесь стоит мама, подарившая свет этому миру. Сегодня день рождения моей мамы. Ей исполнилось 70 лет. Разрешите поздравить ее?!", – сказал депутат.
Из стен Мажилиса он передал своей матери такие теплые слова:
"Дорогая мамочка, от всей души поздравляю вас с днём рождения. Я вырос, купаясь в теплоте вашего доброго сердца и свете, исходящем с вашего лица. Мамочка, пусть вы с папой, словно два крыла птицы, всегда будете вместе и радуетесь внукам. Мамочка, я очень сильно вас люблю. Склоняю голову перед вами. Пусть будут живы и здоровы все наши мамы!", – сказал Ардак Назаров.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу