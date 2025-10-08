Депутат Мажилиса Магерам Мамедов на пленарном заседании Мажилиса обратился с депутатским запросом в адрес Министра здравоохранения Акмарал Шарипбаевны с предложением внедрить бесплатное и добровольное генетическое обследование для семейных пар, планирующих беременность, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, рождение детей с инвалидностью остаётся серьёзной проблемой, которая имеет тенденцию к росту. Один из родителей зачастую вынужден отказаться от работы ради ухода за ребёнком, что приводит к дополнительной социальной нагрузке на государство.

Мировая практика показывает, что раннее генетическое тестирование помогает предупредить риски рождения детей с тяжёлыми заболеваниями. Современные методы, такие как carrier screening и кариотипирование, позволяют выявить носительство наследственных патологий и оценить совместимость будущих родителей.

"Создание генетического паспорта каждого гражданина станет основой для рождения здорового поколения и укрепления здоровья нации", — отметил Магерам Мамедов.

Парламентская фракция НПК предлагает на государственном уровне внедрить бесплатное генетическое обследование, чтобы снизить количество случаев рождения детей с тяжёлыми диагнозами. Ответ на депутатский запрос депутат просит представить в письменном виде в установленные сроки.