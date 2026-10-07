Депутат предложил изменить правила Baqylauda для аграриев

Новый контроль за получателями господдержки может не учитывать реальную жизнь сельского хозяйства, где один современный трактор способен заменить сразу несколько машин и работников, а доходы сильно зависят от погоды и цен. Об этом на заседании Курултая заявил депутат фракции «Ауыл» Мурат Иргибаев.

Депутатский запрос он направил вице-премьеру, министру национальной экономики Серику Жумангарину. Иргибаев предложил отложить подключение сельхозтоваропроизводителей к системе Baqylauda до 2028 года и пересмотреть часть требований для аграриев.

По его словам, Министерство финансов и Министерство национальной экономики сейчас внедряют двухуровневую систему мониторинга Baqylauda для контроля мер государственной поддержки.

«Мы полностью поддерживаем прозрачность и результативность государственной поддержки. Но считаем, что новая система контроля должна учитывать реальные особенности сельского хозяйства», - заявил депутат.

Он напомнил, что у аграриев уже действует электронный контроль субсидий. С 2023 года работает система ГИСС с электронными заявками, «листом ожидания» и автоматическими механизмами проверки. С 2025 года для получателей субсидий ввели встречные обязательства, которые связывают господдержку с производственными результатами.

Одним из спорных требований Baqylauda Иргибаев назвал постоянный рост количества работников и фонда оплаты труда.

Депутат привел в пример современную сельхозтехнику.

«Сегодня технологии автоматизации массово приходят в сельское хозяйство. Например, современный трактор John Deere или CLAAS с посевным комплексом способен один выполнить работу, которую раньше выполняли четыре трактора К-700. Раньше для этого требовались четыре человека, теперь достаточно одного механизатора», - сказал Иргибаев.

По его словам, сокращение числа работников в такой ситуации говорит не о падении производства, а о росте производительности труда.

«Требовать от фермера одновременно обновлять технику, повышать производительность и при этом постоянно увеличивать количество работников не вполне соответствует тому, как сегодня развивается сельское хозяйство», - отметил депутат.

Еще один вопрос касается требования постоянно наращивать налоговые поступления.

Иргибаев напомнил, что результат аграрного бизнеса напрямую зависит от погоды и рыночных цен, которыми сам фермер управлять не может.

«В сельском хозяйстве слишком много факторов, не зависящих от самого производителя. Мы считаем, что эти риски необходимо учитывать при оценке результатов», - заявил он.

По мнению депутата, государственная поддержка не должна превращаться для фермеров в дополнительную административную нагрузку.

«Наша позиция понятна. Государственная поддержка должна работать на развитие сельского хозяйства, а не создавать фермеру новые административные барьеры», - сказал Иргибаев.

Фракция «Ауыл» предлагает перенести внедрение Baqylauda для сельхозтоваропроизводителей до 2028 года. Депутаты просят пересмотреть требования по численности работников, фонду оплаты труда и налоговым поступлениям с учетом специфики сельского хозяйства, а при доработке системы учесть предложения представителей агропромышленного комплекса.