Депутат Мажилиса Тансауле Сериков обратился с официальным запросом к вице-премьеру Ермеку Кошербаеву с предложением улучшить условия труда и статус работников технических и вспомогательных профессий – уборщиц, дворников, охранников, вахтёров, гардеробщиков и других, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, эти люди ежедневно обеспечивают чистоту и порядок в учреждениях и на улицах, но при этом остаются "невидимыми" для общества. Их труд тяжёлый, но оплачивается низко. У многих из них нет ни социальных льгот, ни возможностей для отдыха и профессионального роста. Между тем, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, и, по мнению Серикова, это хороший повод не просто говорить о важности труда, а реально поддержать таких сотрудников.

"Часто мы фокусируем внимание на руководящих и ключевых специалистах. Но ведь охранник на проходной – это чьей-то отец или брат, а уборщица – чья-то мама или сестра. Да, возможно, их работа не относится к числу престижных, но мы обязаны уважать и поднимать человеческий, гражданский и социальный статус этих людей. У них тоже есть дети – смогут ли они с гордостью сказать: "Моя мама была уборщицей, мой отец – дворником"? Мы должны сделать так, чтобы смогли", – сказал депутат.

В своём запросе депутат предложил повысить зарплату этим категориям работников, закрепить за ними официальный статус "общественно значимой профессии", каждый год выделять им бесплатные санаторные путёвки, оплачивать 13-ю зарплату и дополнительные пособия к отпуску, обеспечить возможность бесплатного переобучения и повышения квалификации, учредить почётные звания и нагрудные знаки для ветеранов этих профессий.

По словам Серикова, "Год рабочих профессий" не должен остаться только красивым лозунгом. Важно, чтобы государство первым делом позаботилось о тех, кто стоит внизу профессиональной лестницы, но делает наш быт комфортным и безопасным.