Депутат Мажилиса Ерлан Саиров обратился с запросом к министру внутренних дел Ержану Саденову, потребовав принять срочные меры для повышения безопасности на дорогах, передает BAQ.KZ.

По данным парламентария, в первом полугодии 2025 года в Казахстане произошло 15 698 дорожно-транспортных происшествий, что на 54 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали более 22 тысяч человек, погибло 1 466 человек.

"Только за один месяц крупные аварии унесли жизни 25 человек. В Мангистауской области погибло 10 человек, в Жетысуской – ещё 10, в Карагандинской – 5. В мирное время десятки семей теряют близких, и это крайне тревожная ситуация", – отметил Саиров.

По его словам, треть аварий связана с превышением скорости, засыпанием за рулём и выездом на встречную полосу. Особую опасность, по мнению депутата, представляют междугородние перевозки на автомобилях с правым рулём, особенно Toyota Alphard, которые часто становятся участниками смертельных ДТП.

"Toyota Alphard давно обрёл дурную славу. Только в июле за два дня с участием этих машин произошло два крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях. Погибли 10 человек, ещё четверо пострадали", – подчеркнул депутат.

Кроме того, Саиров обратил внимание на проблему таксистов, которые сутками работают без отдыха, что приводит к засыпанию за рулём.

"Мы понимаем, что у таксистов тоже есть семьи. Но зарабатывать ценой чужих жизней – это недопустимо", – сказал он.

Депутат также раскритиковал ситуацию с ""помогайками", которые предлагают купить водительские права за 250 тысяч тенге без прохождения обучения. По его мнению, ответственность автошкол и сервисов должна быть ужесточена.

В своём запросе Саиров предложил ряд мер:

запретить агрегаторам выпускать на линию водителей с частыми нарушениями ПДД, автомобили с правым рулём и двухдверные машины;

обязать таксистов, работающих на междугородних рейсах, проходить медицинский и технический осмотр перед выездом;

усилить контроль МВД за сервисами и проверкой технического состояния машин.