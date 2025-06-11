Мажилисмен Асылбек Нуралин направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением пересмотреть транспортную политику в крупных городах страны, включая столицу, где наблюдается критическая перегруженность дорог, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, текущая ситуация в Астане и других мегаполисах характеризуется систематическими заторами, перебоями в работе общественного транспорта и нарастающей нагрузкой на инфраструктуру из-за агломерационного роста и маятниковой миграции.

"Прогнозы показывают, что население столицы в ближайшие годы может достичь 2 миллионов человек. Основная масса рабочих мест сосредоточена в центре города, что вызывает коллапс в часы пик", — отметил Нуралин.

Он предложил рассмотреть возможность переноса начала рабочего дня для сотрудников центральных исполнительных органов, нацкомпаний и подведомственных организаций с 9:00 на более раннее время — 7:00 или 8:00. По мнению депутата, это позволит перераспределить транспортные потоки и повысить производительность труда.

В числе других предложений — создание межведомственной рабочей группы по вопросам транспортной политики, выделение дополнительных бюджетных средств на модернизацию инфраструктуры и усиление координации между центральными и региональными органами власти при планировании дорожного строительства и организации движения.

"Наша задача — перейти к устойчивой мобильности, сократить зависимость от личного транспорта, развивать пешеходную, велосипедную и общественную инфраструктуру", — подчеркнул депутат.

Он также призвал ориентироваться на международный опыт, включая строительство перехватывающих парковок, внедрение безсветофорных магистралей и развитие многоуровневых развязок.