Депутаты Мажилиса предложили в рамках поправок к Трудовому кодексу исключить норму о возможности продления вахтового периода до 30 дней по согласованию с работником, передаёт BAQ.KZ.

Инициатива была обсуждена на пленарном заседании с участием представителей Министерства труда.

"В Кодексе труда, статья 135, пункт 4, вахтовый период не должен превышать 15 дней. Но в последнем предложении указано, что по согласованию с работником его можно продлить до 30 дней. Я предлагаю убрать эту норму, потому что 30-дневная вахта негативно влияет на здоровье работников, их психологическое и физическое состояние, приводит к росту производственных травм и ослаблению института семьи", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что предложение направлено на восстановление баланса между экономикой и правами человека, а не ограничивает бизнес. Как отметил депутат, рабочая группа парламента поддержала инициативу единогласно.

По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, окончательного решения по поправке пока нет.