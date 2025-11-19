Депутат предложил сократить вахтовый период до 15 дней
Депутат считает, 30-дневная вахта негативно влияет на здоровье работников.
Депутаты Мажилиса предложили в рамках поправок к Трудовому кодексу исключить норму о возможности продления вахтового периода до 30 дней по согласованию с работником, передаёт BAQ.KZ.
Инициатива была обсуждена на пленарном заседании с участием представителей Министерства труда.
"В Кодексе труда, статья 135, пункт 4, вахтовый период не должен превышать 15 дней. Но в последнем предложении указано, что по согласованию с работником его можно продлить до 30 дней. Я предлагаю убрать эту норму, потому что 30-дневная вахта негативно влияет на здоровье работников, их психологическое и физическое состояние, приводит к росту производственных травм и ослаблению института семьи", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что предложение направлено на восстановление баланса между экономикой и правами человека, а не ограничивает бизнес. Как отметил депутат, рабочая группа парламента поддержала инициативу единогласно.
По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, окончательного решения по поправке пока нет.
"Сейчас предложение находится на рассмотрении, мы проводим анализ. Например, в Мангистауской области 10 630 человек работают вахтовым методом, из них 10 570 работают с вахтой до 15 дней, и только 60 человек - до 30 дней. По Кодексу работа свыше 15 дней возможна только с согласия работника. Конфедерация работодателей и Атамекен выражали свою позицию, но обсуждение поправки продолжается. Этот вопрос ещё будет возвращён в парламент", — пояснил он.
