Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил о необходимости узаконить многоженство в Казахстане, передает BAQ.KZ. Об этом он рассказал в интервью журналисту Ерболу Сейілхану на YouTube-канале.

По словам Куспана, несмотря на официальный запрет, многие обеспеченные мужчины в стране имеют несколько жен — у некоторых даже по пять. При этом ответственности за подобные отношения законом не предусмотрено.

Если запрет не работает, тогда какой в нем смысл? Поэтому нужно легализовать, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что сам не поддерживает многоженство, но считает необходимым урегулировать этот вопрос законом после общественного обсуждения.

Стоит отметить, что многоженство противоречит действующему законодательству Казахстана. В статье 11 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" указано, что заключение брака с лицом, уже состоящим в другом зарегистрированном браке, не допускается. Тем не менее вопрос о легализации многоженства в стране поднимался неоднократно. В 2008 году в проект нового кодекса "О браке и семье" пытались внести соответствующую норму, однако большинство депутатов тогда выступили против этой инициативы.